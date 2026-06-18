Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe , yeni teknik direktörünün bugün saat 13.00'te FBTV'de ekranda olacağını açıkladı.



Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.

120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

AYKUT KOCAMAN BEKLENTİSİ



Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve teknik direktörleri Aykut Kocaman'ı açıklaması bekleniyor.



Son olarak 2018'de görev yaptı Kocaman, 8 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönmüş olacak.