Fenerbahçe'den teknik direktör kararı: Milli araya kadar Dirk Kuyt
30.10.2026 16:25
Son Güncelleme: 30.10.2026 16:42
Fenerbahçe, kasım ayının ilk haftasında girilecek milli araya kadar takımı Dirk Kuyt’ın çalıştıracağını açıkladı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör adaylarını masaya yatırmak için toplantı düzenledi.
Fenerbahçe, milli araya kadar futbol takımının teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildiğini duyurdu.
Toplantı sonrası yaplan açıklamada, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir." denildi.
Yönetim, kulübün sezon sonunda seçime gidecek olması sebebiyle uzun süreli sözleşmelere sıcak bakmıyor. Bu kriter yeni teknik direktörün Türk olma ihtimalini artırsa da listede yabancı isimler de var.
İKİ İSİM ÖN PLANDA
Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı öne çıkan isimler. Henüz yapılmış resmi bir teklif yok. İki isim de Fenerbahçe'deki göreve sıcak bakıyor.
Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım
ATKUT KOCAMAN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında İstanbulspor'da başlayan Kocaman, 3 sezon süren macerasının ardından sırasıyla Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor'u çalıştırdı.
1 Temmuz 2009'da Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak göreve getirilen Aykut Kocaman, dönemin teknik direktörü Daum'un ayrılığıyla sarı-lacivertlilerde ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
2010'dan 2013 yazına kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini sürdüren Kocaman, bu süreçte 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı göstermişti.
Fenerbahçe'den ayrılığının ardından 28 Ekim 2014'te Konyaspor'un başına geçen Kocaman, 30 Haziran 2017'ye kadar süren görevinde 1 Türkiye Kupası kazandı.
Konyaspor sonrası yeniden Fenerbahçe'ye imza atan ve 1 sezon kalan Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışına girmesine rağmen başarılı olamadı ve 9 Temmuz 2018'de görevinden ayrıldı.
19 Kasım 2018'de yeniden Konyaspor'a imza atan deneyimli isim, 1 buçuk yıl süren macerasıonı 10 Şubat 2020'de noktaladı.
Kocaman son olarak 1 Şubat 2021'de Başakşehir'in teknik direktörlük görevine getirildi ve 29 maçta takımın başında yer aldı.
Aykut Kocaman, 4 Ekim 2021'den bu yana 5 yıldır herhangi bir takım çalıştırmadı.
ABDULLAH AVCI KARİYERİ
Fenerbahçe'nin yerli teknik direktör adayları arasında ilk sıranın Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertli kurmayların tecrübeli çalıştırıcıyı telefonla arayarak görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Avcı, teknik direktörlük kariyerine 2002 senesinde İstanbulspor U21 Takımı'nı çalıştırarak başladı. Daha sonra 2004'ün ocak ayında Galatasaray U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Avcı, 11 Ekim 2004'te Türkiye U17'nin başına getirildi.
U17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk yaşayan deneyimli çalıştırıcı, bu başarısının ardından 8 Ağustos 2006'da o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başına geçti.
Burada tam 205 maça çıkan Avcı, 17 Kasım 2011 tarihinde A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirildi.
Abdullah Avcı, A Milli Takım'da 18 maça çıkan ve 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde istenen başarının sağlanamamasının ardından 20 Ağustos 2013'te görevinden istifa etmişti.
18 Ağustos 2014'te yeni adıyla Başakşehir'e imza atan Avcı, 5 yıllık macerasında tam 225 maça çıktı. 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 yenilgi alan Avcı, 1.85'lik puan ortalaması yakaladı.
Avcı; Başakşehir'de görev yaptığı süre boyunca 2014-15 ve 2015-16 sezonunda 4, 2016-17 sezonunda 2, 2017-18 sezonunda 3 ve 2018-19 sezonunda 2. sırada tamamlamıştı.
Abdullah Avcı, 2016-17 sezonu ve 2018-19 sezonunda takımıyla şampiyonluk yarışında yer almıştı.
30 Haziran 2019'da Başakşehir'deki görevinden ayrılan Avcı, 3 Temmuz 2019'da Beşiktaş'a imza attı.
Siyah-beyazlılarda 27 maça çıkan ve alınan istikrarsız sonuçların ardından 29 Ocak 2020'de yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçmişti.
Başarılı teknik adam, 2021-22 sezonunda Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Avcı ayrıca bordo-mavililer ile 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.
8 Mart 2023'te görevinden ayrılan Avcı, 12 Ekim 2023'te tekrar Trabzonspor'a imza attı ancak 44 maç sonra yeniden bordo-mavililerden ayrıldı.