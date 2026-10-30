Fenerbahçe'den teknik direktör kararı: Milli araya kadar Dirk Kuyt

ABDULLAH AVCI KARİYERİ

Fenerbahçe 'nin yerli teknik direktör adayları arasında ilk sıranın Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi.



Sarı-lacivertli kurmayların tecrübeli çalıştırıcıyı telefonla arayarak görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.



Avcı, teknik direktörlük kariyerine 2002 senesinde İstanbulspor U21 Takımı'nı çalıştırarak başladı. Daha sonra 2004'ün ocak ayında Galatasaray U21 Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Avcı, 11 Ekim 2004'te Türkiye U17'nin başına getirildi.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile şampiyonluk yaşayan deneyimli çalıştırıcı, bu başarısının ardından 8 Ağustos 2006'da o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başına geçti.

Burada tam 205 maça çıkan Avcı, 17 Kasım 2011 tarihinde A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Abdullah Avcı, A Milli Takım'da 18 maça çıkan ve 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde istenen başarının sağlanamamasının ardından 20 Ağustos 2013'te görevinden istifa etmişti.

18 Ağustos 2014'te yeni adıyla Başakşehir'e imza atan Avcı, 5 yıllık macerasında tam 225 maça çıktı. 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 yenilgi alan Avcı, 1.85'lik puan ortalaması yakaladı.

Avcı; Başakşehir'de görev yaptığı süre boyunca 2014-15 ve 2015-16 sezonunda 4, 2016-17 sezonunda 2, 2017-18 sezonunda 3 ve 2018-19 sezonunda 2. sırada tamamlamıştı.

Abdullah Avcı, 2016-17 sezonu ve 2018-19 sezonunda takımıyla şampiyonluk yarışında yer almıştı.

30 Haziran 2019'da Başakşehir'deki görevinden ayrılan Avcı, 3 Temmuz 2019'da Beşiktaş'a imza attı.

Siyah-beyazlılarda 27 maça çıkan ve alınan istikrarsız sonuçların ardından 29 Ocak 2020'de yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçmişti.

Başarılı teknik adam, 2021-22 sezonunda Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Avcı ayrıca bordo-mavililer ile 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

8 Mart 2023'te görevinden ayrılan Avcı, 12 Ekim 2023'te tekrar Trabzonspor'a imza attı ancak 44 maç sonra yeniden bordo-mavililerden ayrıldı.