Fenerbahçe'den TFF'nin talebine ret: Bu zihniyetle yan yana olmayacağız

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TFF'nin Süper Kupa'nın ortak basın toplantısı için kendilerinden görüş istediğini ancak bunu reddedeceklerini kaydetti.



Kızılhan, derbi sonrası yaşanan tartışmalar hakkında, "Dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyonda mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar." dedi.



"PENALTI VERİLMESİ GEREKİYOR"



Kızılhan, "Madem adalet istiyorlar o zaman Nelsson'un eline çarpan pozisyonda da penaltı verilmesi gerekiyor. Bunları neden konuşmuyoruz?" diye konuştu.



TFF'NİN TALEBİNE RET



Kızılhan sözlerini şöyle sürdürdü: "3 gün sonra Süper Kupa oynayacağız. TFF'den de soru geldi. Süper Kupa'nın ortak basın toplantısı için ne düşündüğümüzle ilgili. Galatasaray kanadı bunu kabul etmiş ama biz federasyona da cevabımızı buradan vermiş olalım. Biz bu zihniyetle yan yana, aynı masada ortak hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa'nın basın toplantısı da buna dahildir."

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