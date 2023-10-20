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Fenerbahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un açıklamaları üzerine Timur için TFF'ye başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu

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'den TFF'ye Erden Timur için başvuru yaptı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuk olarak katılan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen Federasyonunuzun kurulları ile Kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği yazıda söz konusu iddialar ile ilgili soruşturma açılmasını talep etmiştir." denildi. 

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