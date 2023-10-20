Fenerbahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu

Fenerbahçe'den TFF'ye Erden Timur için başvuru yaptı.



Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuk olarak katılan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen Federasyonunuzun kurulları ile Kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği yazıda söz konusu iddialar ile ilgili soruşturma açılmasını talep etmiştir." denildi.

Kulübümüz, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.



🔗 https://t.co/trSSk5KI2I pic.twitter.com/MJK3cfdN3f — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 20, 2023