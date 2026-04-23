Fenerbahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu

Galatasaray -Fenerbahçe derbisi öncesi karşılıklı ataklar devam ediyor.

İki kulübün sosyal medyadan birbirlerini hedef alan paylaşımların ardından sarı lacivertlilere Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.



“OYUNCULAR AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR”

HT Spor 'un haberine göre; Fenerbahçe, Victor Osimhen ’in sakatlığı sonrası kullandığı koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde.

Sarı lacivertli kulüp, bu durumu resmi olarak gündeme taşımak için TFF 'ye başvuru yapacak. Fenerbahçe bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor.