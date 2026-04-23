Fenerbahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu
23.04.2026 16:05
Fenerbahçe, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen’in kullandığı koruyucu için harekete geçti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi karşılıklı ataklar devam ediyor.
İki kulübün sosyal medyadan birbirlerini hedef alan paylaşımların ardından sarı lacivertlilere Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.
“OYUNCULAR AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR”
HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası kullandığı koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde.
Sarı lacivertli kulüp, bu durumu resmi olarak gündeme taşımak için TFF'ye başvuru yapacak. Fenerbahçe bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor.
35 GÜN SONRA DÖNDÜ
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıktı.
Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyememişti.