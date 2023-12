Fenerbahçe'den TFF'ye Serkan Çınar için soruşturma talebi

Fenerbahçe'nin Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyesi Burak Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen mektup kamuoyu ile paylaşıldı.

Eski hakem Serkan Çınar'ın Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasında VAR ile arasında geçen diyaloğu itiraf etmesinin ardından sarı-lacivertli ekip konuyla ilgili soruşturma başlatılması için TFF'ye başvurduğunu açıkladı.

Serkan Çınar, 2018-19 sezonunun 32. haftasında görev aldığı mücadelede VAR'ın uyarısı ile penaltı pozisyonunu izlemeye gittiğini ancak kendisine izletilen ve televziyona verilen görüntülerin farklı olduğunu itiraf etti.

Sarı-lacivertliler TFF ve MHK tarafından konuyla ilgili soruşturmaların yapılması ve kamuoyu ile paylaşılması talep edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu müsabakanın VAR hakemleri incelendiğinde Kulübümüzce yapılan birden çok müracaata konu edilen hakemler ile aynı isimler olduğu görülmektedir.



Serkan Çınar’ın açıklamalarından, müsabaka hakemlerinin VAR odasındaki hakemler tarafından manipüle edilerek nasıl müsabaka sonucuna etki ettiği tüm detaylarıyla anlaşılmaktadır.



Her müracaatımızda ısrarla bahsettiğimiz üzere Türk hakemliğini kendi çıkarları lehine kullanan ve ligimizi dizayn etme emelleri barındıran bir grubun bulunduğu iddiası her geçen gün iddiadan ve şüpheden uzaklaşarak bir gerçek haline gelmektedir.



Gelinen noktada; Süper Lig Kulüplerimiz, eski FIFA kokartlı hakemler ve son olarak Serkan Çınar’ın açıklamaları mevcutken hala ciddi bir soruşturmanın başlatılmamış olması kabul edilebilir nitelikte değildir.



Kaldı ki; tüm bu iddiaların belirli hakemler üzerinde yoğunlaşması, skandal niteliğindeki her olayda belirli hakemlerin isimlerinin geçmesi iddialarımızı ispatlar niteliktedir.



Nihayetinde, son aylarda kamuoyunun gündemine gelen ciddi boyuttaki iddialar karşısında Sayın Federasyonunuzun harekete geçmesini, başta Merkez Hakem Kurulu olmak üzere ilgili Federasyon kurullarınca soruşturma süreçlerinin vakit kaybetmeksizin başlatılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını talep ederiz."