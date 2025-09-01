NTV.COM.TR

Fenerbahçe'den TFF'ye Yusuf Akçiçek bildirisi: Karşılıklı olarak sona erdirildi

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

, görüşmelerine izin verdiği Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmasının ardından sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

