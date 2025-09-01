Fenerbahçe'den TFF'ye Yusuf Akçiçek bildirisi: Karşılıklı olarak sona erdirildi
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, transfer görüşmelerine izin verdiği Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmasının ardından sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.
Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
