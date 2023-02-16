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Fenerbahçe'den Trabzonspor-Basel maçına 1000 bilet

Trabzonspor, tüm takımlara çağırısı sonrası geliri depremzedelere bağışlanacak Basel maçı için 100 adet bilet satın alan Fenerbahçe'ye teşekkür mesajı yayınlandı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor-Basel maçına 1000 bilet

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, geliri depremzedelere bağışlanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'le oynayacağı maça tüm taraftarları davet etti. Süper Lig ve 1. Lig'den birçok kulüp bu çağrıya destek verdi.

Bordo-mavililerin çağrına yanıt veren Fenerbahçe 1000 adet bilet satın aldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

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