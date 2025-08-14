Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer: İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan ve takımdan ayrılması beklenen Emre Mor'un geleceği netleşiyor. Trabzonspor, 28 yaşındaki milli futbolcuyu gündemine aldı. Sözcü'nün haberine göre; Bordo-mavili ekip transfer için 800 bin euro önerecek. Geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 18 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Mor, Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Karagümrük formaları da giymişti.

Galatasaray, Cuesta transferi için Vasco Da Gama ile büyük oranda anlaştı. Cuesta için Brezilya temsilcisinin Galatasaray'a 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi. (Milliyet)



Fenerbahçe, Youri Tielemans transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler deneyimli orta saha için resmi teklifini sundu. (Fotomaç)



Beşiktaş, Rus kulüplerinin radarındaki Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılması halinde Zenit forması giyen Robert Renan'a teklif yapmayı planlıyor. (Takvim)

Galatasaray, Benjamin Pavard'ı 15-20 milyon euro arasında bir bedelle transfer etmek istiyor. (Calciomercato)



Fenerbahçe, Real Madrid’den ayrılması gündeme gelen Ukraynalı kaleci Andriy Lunin’i kadrosuna katmak için harekete geçti. (Fichajes)



Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili karar henüz verilmedi. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. (Sabah)

