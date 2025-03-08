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Fenerbahçe'den Uzak Doğu'ya transfer iddiası: Cenk Tosun

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Cenk Tosun için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Uzak Doğu'ya transfer iddiası: Cenk Tosun

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers deplasmanına çıkacak olan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gelecek yıl için çalışmalarına da şimdiden start veren sarı - lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı için sürpriz bir iddiası gündeme geldi.

CENK TOSUN'U İSTİYORLAR

SKY'da yer alan habere göre Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki santrforla ilgileniyor.

Fenerbahçe'den Uzak Doğu'ya transfer iddiası: Cenk Tosun - 1

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Japon ekibinin  için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmeler olduğu kaydedildi.

MALİ ENGELLERİN AŞILMASI BEKLENİYOR

Cenk Tosun'un 'ya transferi için şu anda mali engellerin aşılması gerektiği belirtildi. Öte yandan Japonya'da dönemi 26 Mart'ta sona erecek.

'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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