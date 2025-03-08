Fenerbahçe'den Uzak Doğu'ya transfer iddiası: Cenk Tosun

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek yıl için çalışmalarına da şimdiden start veren sarı - lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Japon ekibinin Cenk Tosun için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmeler olduğu kaydedildi.



MALİ ENGELLERİN AŞILMASI BEKLENİYOR



Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi için şu anda mali engellerin aşılması gerektiği belirtildi. Öte yandan Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'ta sona erecek.



Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.