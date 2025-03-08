Fenerbahçe'den Uzak Doğu'ya transfer iddiası: Cenk Tosun
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Cenk Tosun için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Gelecek yıl için çalışmalarına da şimdiden start veren sarı - lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
CENK TOSUN'U İSTİYORLAR
SKY'da yer alan habere göre Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki santrforla ilgileniyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Japon ekibinin Cenk Tosun için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmeler olduğu kaydedildi.
MALİ ENGELLERİN AŞILMASI BEKLENİYOR
Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi için şu anda mali engellerin aşılması gerektiği belirtildi. Öte yandan Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'ta sona erecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.
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