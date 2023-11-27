Fenerbahçe'den VAR açıklaması: "Gerekirse yeniden oynamaya hazırız"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek ikili averajla liderliğe oturdu.

Mücadelenin 52. dakikasında Samet Akaydin'in eline çarpan top sonrası VAR incelemelerinin ardından penaltı kararı çıkmamasıyla beraber pozisyon kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe Genel sekreteri Burak Kızılhan, "Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52. dakikada penaltı pozisyonunun ve istenirse tüm maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz."

"MÜSABAKAYI YENİDEN OYNAMAYA HAZIRIZ"

Fenerbahçe SK olarak; rakibimiz Fatih Karagümrük Takımı'nın da onay vermesi halinde dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

"EZBERLEDİĞİNİZ GİBİ OLMAYACAK"



"Dokuz ‘9’ sezondur şampiyon olmamasına rağmen, geride kalan 9 sezonda ‘şampiyon yapılacak’ diye hakkında sayısız hurafe üretilmiş, yarıştan koparılmış, aleyhine kamuoyu oluşturulmuş, Fenerbahçe Futbol Takımı ve camiası olarak; bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz."