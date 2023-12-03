Fenerbahçe'den Yan Madar açıklaması: Kısmi görme kaybı yaşıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Derbiden 68-64 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde Yan Madar'ın yüzüne yabancı madde isabet etmesiyle maça bir süre ara verildi.

Bu gelişmelerin ardından salonda anons geçildikten sonra mücadeleye devam edildi.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet derbisinde atılan maddeyle yaralanan Yam Madar için açıklama yaptı.

YAN MADAR'DA KISMİ GÖRME KAYBI



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur. Yam Madar'ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir" ifadeleri yaer aldı.



Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet ile yapılan maçta yüzüne yabancı madde gelen Yam Madar'ın kısmi görme kaybı yaşadığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda dün oynanan derbinin ilk yarısında, ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesinin Yam Madar'ın kafasına isabet ettiği hatırlatıldı.



Sağlık ekibinin müdahalesi ve kendisinin bu yöndeki yoğun isteği sonrasında Yam Madar'ın maça devam ettiği belirtilerek, "Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur. Yam Madar'ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir. Oyuncumuz Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



"MÜCADELEYİ DEVAM ETTİREN MÜSABAKA GÖREVLİLERİNİ KINIYORUZ"



Açıklamada yaşanan olaylara rağmen karşılaşmayı devam ettiren görevlilere tepki gösterildi.



Türkiye Basketbol Federasyonuna çağrı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Maçın her anında edilen küfürler bir yana tribünlerden atılan sayısız cisimle de sahadaki tüm bireylerin sağlığını tehdit eden bir ortam oluşmuştur. Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz.

Asıl ve birincil sorumluluğu, spor alanlarında bu yaşananların hiçbir şekilde olmamasını, oluşması halinde ise ivedilikle son bulmasını sağlamak olan, başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere tüm kişi ve kurumlardan; bu ortama sebebiyet veren şahıs veya şahısların tespit edilip gereken cezaların verilmesini, benzer utanç verici olayların tekrar etmemesi için en sert tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz."

