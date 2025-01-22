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Fenerbahçe'den yangın faciası için saygı duruşu

Fenerbahçe, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

Fenerbahçe'den yangın faciası için saygı duruşu

, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında yarın evinde Fransa temsilcisi Lyon’u konuk edecek olan Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

1 dakikalık saygı duruşunun ardından antrenmana başlandı

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