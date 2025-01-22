Fenerbahçe'den yangın faciası için saygı duruşu
Fenerbahçe, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
Fenerbahçe, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında yarın evinde Fransa temsilcisi Lyon’u konuk edecek olan Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenman öncesinde Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
1 dakikalık saygı duruşunun ardından antrenmana başlandı
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