Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi: Amara Diouf, İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasını Konyaspor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmalarına start verildi.



Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alan sarı - lacivertlilerde gelecek sezonun ilk transferi gerçekleşti.



Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Amara Diouf transferi için Generation Foot ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ



Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.



Senegal basınının geçtiğimiz aylarda geçtiği haberde Fenerbahçe'nin transferi 1.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle tamamlayacağı iddia edilmişti.



AMARA DIOUF KİMDİR?



16 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı. Hızı ve adam eksiltme özellikleriyle öne çıkan Amara Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor. Asıl mevkii sol kanat olan 1.75 boyundaki Amara Diouf, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alabiliyor.



Senegal U17 takımıyla çıktığı 10 maçta 7 gol atan Amara Diouf, Senegal Milli Takımı'yla da 2 maçta boy gösterdi.