Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı

Galatasaray'ın altyapısından ayrılmasıyla beraber Fenerbahçe'ye transfer olan Yusuf Akçiçek, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Anderlecht'e karşı oynanan iki karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı veren 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin Yusuf Akçiçek'in gösterdiği performanstan sonra maaşına zam yapma kararı aldı.

Fenerbahçe, son olarak Yusuf Akçiçek'in sözleşmesini bonuslarla beraber 1 milyon liralık bir maaş üzerinden uzatmıştı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Yusuf'un sözleşmesinde oldukça yüksek bir bedelle serbest kalma maddesi olacağı kaydedildi.