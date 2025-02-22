Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı
Fenerbahçe, son haftalarda ortaya koyduğu performansla göz dolduran Yusuf Akçiçek'in maaşına zam yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine oldukça yüksek bir bedelle serbest kalma maddesi eklemeyi hedefliyor.
Galatasaray'ın altyapısından ayrılmasıyla beraber Fenerbahçe'ye transfer olan Yusuf Akçiçek, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Anderlecht'e karşı oynanan iki karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı veren 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin Yusuf Akçiçek'in gösterdiği performanstan sonra maaşına zam yapma kararı aldı.
Fenerbahçe, son olarak Yusuf Akçiçek'in sözleşmesini bonuslarla beraber 1 milyon liralık bir maaş üzerinden uzatmıştı.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin Yusuf'un sözleşmesinde oldukça yüksek bir bedelle serbest kalma maddesi olacağı kaydedildi.
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