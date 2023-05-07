Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik puan kaybı (Giresunspor-Fenerbahçe maç sonucu)

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.



Ev sahibi Giresunspor 68. dakikada Bajic'in golüyle eşitliği yakaladı.



Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere bitti.



Bu sonucun ardından Bitexen Giresunspor 28, Fenerbahçe ise 68 puanla haftayı tamamladı.