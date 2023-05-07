NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik puan kaybı (Giresunspor-Fenerbahçe maç sonucu)

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik puan kaybı (Giresunspor-Fenerbahçe maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Fenerbahçe 20. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle öne geçti.

Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik puan kaybı (Giresunspor-Fenerbahçe maç sonucu) - 1

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Giresunspor 68. dakikada Bajic'in golüyle eşitliği yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere bitti. 

Bu sonucun ardından Bitexen Giresunspor 28, Fenerbahçe ise 68 puanla haftayı tamamladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...