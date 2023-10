Fenerbahçe'den 28 sezon sonra en iyi savunma başlangıcı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, hem hücum hem de savunma performansıyla beğeni topluyor.



Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde neredeyse tüm pozisyonlara önemli takviyeler yaparak giren sarı-lacivertliler, kadro planlamasının doğru olduğunu ispatladı.



Ligde 10. haftalar itibarıyla 28 sezonun ardından en iyi savunma başlangıcına imza atan Fenerbahçe, gol yollarında da en iyi sezonlarını yakalamayı bildi.



Söz konusu süreçte rakiplerine en az gol şansı tanıyan ve kalesine en az şut izni veren takım konumunda yer alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 1995-1996 sezonundan sonra en iyi ilk 10 hafta performansını sergiledi.

Sarı-lacivertli ekip, savunmadaki performansını hücuma da yansıttı.



Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en çok net gol pozisyonuna giren ekip durumunda bulunan Fenerbahçe, ligde gol, isabetli şut, gol beklentisi, net gol pozisyonu, rakip ceza sahasında topla buluşma ve isabetli orta alanlarında zirvede yer aldı.



10 MAÇTA 5 GOL



Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta kalesinde 5 gol gördü.

Sezona Altay Bayındır ile başlayan sarı-lacivertliler, ilk hafta Gaziantep FK'den 1 gol yedi ve oyuncunun bir önceki sezondan gelen performansındaki düşüş nedeniyle kaleyi İrfan Can Eğribayat'a teslim etti. İrfan Can'ın üst üste 2 maçta beğeni toplayan performansına karşılık Fenerbahçe, 4. maçtan itibaren Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile yola devam etme kararı verdi.

Bahsi geçen süreçte Altay 1, İrfan Can 2 maça çıkarken, Livakovic 7 maçta forma giydi. Fenerbahçe, 3 kaleciyle geçirdiği ilk 10 haftalık dönemde kalesinde 5 gol görerek önemli bir başarı yakaladı.

Fenerbahçe, savunma yönünden benzer bir başlangıca en son 1995-1996 sezonundan imza atmıştı. Sarı-lacivertliler, şampiyon tamamladığı söz konusu sezonda ilk 10 lig maçında yine kalesinde 5 gol görmüştü.



KALEYİ KAPATTI



Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçın 7'sinde rakiplerine gol izni vermedi.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic, çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatırken, 2 maçta forma giyen İrfan Can Eğribayat, hiç gol yemedi.



Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 29 gol attı ve 2,9 gol ortalaması yakaladı.



Söz konusu süreçte iç sahada rakip fileleri 18 kez havalandıran sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 11 gol kaydetti.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibinde Edin Dzeko, geride kalan 10 maçta 10 gol atarak takımın gol yollarındaki en önemli silahı oldu.



REKORUNU EGALE ETTİ



Fenerbahçe, bu sezon ligde kaydettiği 29 golle, en iyi sezonlarından birini yaşadı.



Gol yollarında hem genç hem de tecrübeli isimlerden oluşan alternatifli bir hat kuran sarı-lacivertliler, bunun meyvesini almayı bildi.

Tarihinde daha önce ilk 10 lig maçında en çok gol attığı sezonları 29 gol ile 1959-1960 ve 2022-2023 sezonlarında yaşayan Fenerbahçe, aynı başarıyı bu sezon da tekrarladı.



Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum: Fred ve Becao Trabzonspor maçında yok Haberi Görüntüle