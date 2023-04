Fenerbahçe'den 8 yıl önce takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili açıklama

Fenerbahçeli yöneticilerden Fethi Pekin ve Can Gebetaş, 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor maçı dönüşü futbol takımı otobüsünün Trabzon'un Araklı ilçesinde kurşunlanması olayının üzerinden 8 yıl geçmesi ve bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle açıklamalarda bulundu.



FBTV'de güne özel gerçekleştirilen programa, Fethi Pekin ve Can Gebetaş ile Fenerbahçe Kulübü Avukatı İrfan Coşkun katıldı.



Pekin, Gebetaş ve Coşkun, programda konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamalara değindi.



Davaya ilişkin verilen takipsizlik kararının kendilerini engellemeyeceğini ve hukuki bir garabet olduğunu dile getiren yöneticilerden Gebetaş, 2015'ten sonraki 5,5 yılda hiçbir işlem yapılmadığının altını çizdi.



Gizlilik ve takipsizlik kararı nedeniyle bu zamana kadar herhangi bir adım atamayacaklarını vurgulayan Gebetaş, "Bu, 4 Nisan ile ilgili yeni bir sürecin ilk adımı. Ateşi bugün yakıyoruz, devamı gelecek. Bunu ilk adım gibi düşünelim. Takipsizlik kararı tam anlamıyla hukuki bir skandaldır. Bunlar Fenerbahçe'nin hukuki kararlarını yok etmeye yönelik atılan adımlardı. Dosyanın içeriğini bilmeden adım atma şansımız yoktu. Şu anda bıçak kemiğe dayanmış bir sürece geldik." ifadelerini kullandı.



"TAKIMIMIZA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTUR"



Hukuktan sorumlu Fenerbahçeli yönetici Fethi Pekin ise şunları aktardı:



"Can Bey'in garabet olarak ifade ettiği meselede açık hak ihlalleri söz konusu. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettik ve değerlendirme devam ediyor bu konuda. Süreç hakkında çizdiğimiz yol haritasında atılacak adımlarımızla ilgili müracaatlarımız hazırlandı. Bunların içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil olmak üzere birçok adım atılacaktır. Bu, Fenerbahçe için son derece önemli bir konu. 8 sene önce Fenerbahçe takımına, çalışanlarına suikast girişiminde bulunulmuştur. Öldürülmesine teşebbüs edilmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir olaydır. 8 yılda bir arpa boyu yol alınmamıştır. En kısa zamanda Ankara'da ilgili ve yetkililere bazı ziyaretler yapmayı planlıyoruz. Bu bilgileri detaylı şekilde kendilerine arz edeceğiz. Burada bir garabet var kesin. Eminim onlar da bizden duyunca daha farklı bakacak duruma. Başkanımız bu konuyla yakından ilgileniyor. "



"OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATANLAR DA SUÇLU"



Kulüp avukatlarından İrfan Coşkun da olayı gerçekleştirenler kadar, adli, idari ve sportif anlamda olayın üstünün kapatılmasına sebep olanların da suçlu olduğunu öne sürdü.



Coşkun, birkaç aylık süreçte tüm adımları atacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Hem 4 Nisan'da hem de federasyonun kurşunlanma olayında emniyet güçleri çok iyi çalıştı ve failleri yakaladı. Fark şu. Birinde gizlilik kararı olmadı ve failler hakkında kamu davası açıldı. Bizde ise gizlilik ve takipsizlik kararı verildi. Girişler aynı. Gelişmeler ise farklı. Savcılık dosyası devam ediyor. Hakkaniyetli bir karar verileceğini düşünüyoruz."