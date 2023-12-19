Fenerbahçe'den Dzeko için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'den Edin Dzeko için sakatlık açıklaması geldi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Kayserispor maçında oynaması beklenmeyen Dzeko’nun Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği önümüzde günlerde netlik kazanacak.