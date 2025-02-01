Fenerbahçe'den Euroleague'de rahat galibiyet

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de rahat bir galibiyet elde etti. Jasikevicius'un ekibi maç boyunca kontrolü elinden bırakmadı.



Fenerbahçe üçüncü çeyrekte bulduğu üçlüklerle farkı açtı.

4 oyuncunun çift haneye ulaştığı maçta Marko Guduric, attığı 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

EUROLEAGUE'DE BİN SAYI



Son çeyrekte oyuna giren kaptan Melih Mahmutoğlu, kullandığı tek atışta isabeti buldu ve Euroleague'de bin sayı barajını aştı.



Virtus Bologna'yı 95-81 mağlup eden sarı lacivertliler, haftaya Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos'a konuk olacak.

