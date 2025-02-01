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Fenerbahçe'den Euroleague'de rahat galibiyet

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de üst üste 6. galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, kendi evinde Virtus Bologna'yı 95-81 mağlup etti.

Fenerbahçe'den Euroleague'de rahat galibiyet

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de rahat bir galibiyet elde etti. Jasikevicius'un ekibi maç boyunca kontrolü elinden bırakmadı.

Fenerbahçe üçüncü çeyrekte bulduğu üçlüklerle farkı açtı.
4 oyuncunun çift haneye ulaştığı maçta Marko Guduric, attığı 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

EUROLEAGUE'DE BİN SAYI

Son çeyrekte oyuna giren kaptan Melih Mahmutoğlu, kullandığı tek atışta isabeti buldu ve Euroleague'de bin sayı barajını aştı.

Virtus Bologna'yı 95-81 mağlup eden sarı lacivertliler, haftaya Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos'a konuk olacak.

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