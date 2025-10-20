Fenerbahçe'den Jhon Duran açıklaması

Benfica maçında sakatlanan ve uzun süredir forma giyemeyen Jhon Duran için Fenerbahçe açıklama yayınladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı.



Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.

En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olması bekleniyor."

