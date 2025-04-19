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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

'den sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş için açıklama geldi. 

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Mert Hakan Yandaş son oynanan Sivasspor maçının kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmamıştı. 

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