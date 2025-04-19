Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş için açıklama geldi.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.



Mert Hakan Yandaş son oynanan Sivasspor maçının kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmamıştı.