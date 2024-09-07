Fenerbahçe'de Omar Fayed gönderildi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Omar Fayed ile yollar ayrıldı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur.
Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 7, 2024
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur.
Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/cKd1QBGuKe
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