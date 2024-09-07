Fenerbahçe'de Omar Fayed gönderildi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Omar Fayed ile yollar ayrıldı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur.



Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."

