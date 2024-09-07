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Fenerbahçe'de Omar Fayed gönderildi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Omar Fayed'in Beerschot kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de Omar Fayed gönderildi! İşte yeni takımı

'de Omar Fayed ile yollar ayrıldı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur.

Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."

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