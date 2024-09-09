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Fenerbahçe'de Osayi hangi maçları kaçıracak, derbiye oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel, Galatasaray derbisini kaçıracak. Nijeryalı sağ bek sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Osayi hangi maçları kaçıracak, derbiye oynayacak mı?

'nin antrenmanında sakatlanan ve Nijerya Milli Takım kadrosundan çıkarılan Bright Osayi-Samuel bir süre sahalardan uzak kalacak. 

Antrenmanda sakatlanan 26 yaşındaki futbolcunun arka adelesinde kanama tespit edildi.

LİGDE 2 AVRUPA 1 MAÇ KAÇIRACAK

Tedavi süreci başlayan Osayi Samuel, 3 hafta sonra takıma katılacak. Nijeryalı sağ bek, 21 Eylül'de ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen futbolcu, sarı lacivertlilerin ligde Kasımpaşa ve Avrupa Ligi'nde Saint Gilloise ile oynayacağı maçları da kaçıracak.

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