Fenerbahçe'de Osayi hangi maçları kaçıracak, derbiye oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin antrenmanında sakatlanan ve Nijerya Milli Takım kadrosundan çıkarılan Bright Osayi-Samuel bir süre sahalardan uzak kalacak.
Antrenmanda sakatlanan 26 yaşındaki futbolcunun arka adelesinde kanama tespit edildi.
LİGDE 2 AVRUPA 1 MAÇ KAÇIRACAK
Tedavi süreci başlayan Osayi Samuel, 3 hafta sonra takıma katılacak. Nijeryalı sağ bek, 21 Eylül'de Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.
3 sezondur Fenerbahçe forması giyen futbolcu, sarı lacivertlilerin ligde Kasımpaşa ve Avrupa Ligi'nde Saint Gilloise ile oynayacağı maçları da kaçıracak.
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