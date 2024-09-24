Fenerbahçe'de Osayi-Samuel iyileşti.
Osayi-Samuel, yaklaşık bir haftadır bireysel olarak çalışıyordu.
26 yaşındaki futbolcu, antrenmanın tamamında takımla birlikteydi.
MAXİMİN'İN SON DURUMU
Galatasaray maçında sakatlanan Allan Saint-Maximin'in kontrollerinde ciddi bir sakatlığa rastlanmadı.
Maximin'in 2-3 gün içinde takıma katılması bekleniyor.
Fenerbahçe, bu sezon Uefa Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union Saint Gilloise'ı konuk edecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Fenerbahçe