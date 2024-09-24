Fenerbahçe'de Osayi-Samuel iyileşti.

Osayi-Samuel, yaklaşık bir haftadır bireysel olarak çalışıyordu.



26 yaşındaki futbolcu, antrenmanın tamamında takımla birlikteydi.

MAXİMİN'İN SON DURUMU



Galatasaray maçında sakatlanan Allan Saint-Maximin'in kontrollerinde ciddi bir sakatlığa rastlanmadı.



Maximin'in 2-3 gün içinde takıma katılması bekleniyor.



Fenerbahçe, bu sezon Uefa Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union Saint Gilloise'ı konuk edecek.

