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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel iyileşti

Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel'den iyi haber geldi. Nijeryalı sağ bek sakatlığını atlattı ve takımla idmana çıktı.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel iyileşti

'de Osayi-Samuel iyileşti. 

Osayi-Samuel, yaklaşık bir haftadır bireysel olarak çalışıyordu.

26 yaşındaki futbolcu, antrenmanın tamamında takımla birlikteydi.

MAXİMİN'İN SON DURUMU

Galatasaray maçında sakatlanan Allan Saint-Maximin'in kontrollerinde ciddi bir sakatlığa rastlanmadı.

Maximin'in 2-3 gün içinde takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe, bu sezon Uefa Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union Saint Gilloise'ı konuk edecek.

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