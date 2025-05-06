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Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yeni haftanın hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler'de Sofyan Amrabat takıma döndü.

Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum

Beşiktaş derbisinde 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

İyileşen Amrabat, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Faslı orta saha bilek sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçırdı.

DİĞER SAKATLARDA SON DURUM

Mert Hakan Yandaş ve Saint-Maximin'in tedavisi sürüyor. Fransız futbolcunun Rams Başakşehir'e karşı forma giyip giymeyeceği belirsizliğini korurken, Çağlar Söyüncü de kart cezası nedeniyle görev alamayacak.

Sarı-lacivertliler lig beşincisi Başakşehir ile cuma günü Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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