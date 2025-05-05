Fenerbahçe'de seçimli genel kurul için imza kampanyası

"TARİHİ SORUMLULUĞA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM"



Fenerbahçe Gönüllüleri Genel Derneği Başkanı Emrah Tünay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kulübün son yıllarda yalnızca sahada değil, mali ve idari alanda da ağır yaralar aldığını belirtti. Tünay açıklamasında, “Bu tabloya sessiz kalan değil; yıllardır umutla bekleyen, hayal kırıklığı yaşayan taraftarın sesi olmak zorundayız. Umudun tükendiği, güvenin sarsıldığı bu dönemde artık susmak değil, sorumluluk alma zamanıdır. Bu bilinçle, kulübümüzün geleceğini kurtarmak adına olağanüstü genel kurul kararı alınması için imza kampanyasını başlatıyoruz. Tüm kongre üyelerini bu tarihi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verildi.



Tünay’ın açıklamaları, Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırdı. Pek çok taraftar sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı.