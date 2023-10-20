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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Joshua King açıklaması

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi Serdar Aziz ile Joshua King'in sakatlandığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Joshua King açıklaması

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, Serdar Aziz ve Joshua King'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, King'in ise sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı. 

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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