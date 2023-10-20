Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Joshua King açıklaması

Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Joshua King'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, King'in ise sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 20, 2023
Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz’in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine… pic.twitter.com/S77K6zj8x2
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Spor&Skor
- Ntv Spor
- Fenerbahçe