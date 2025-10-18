Fenerbahçe'de Tedesco kararı: Sadettin Saran resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıya Sadettin Saran, Ali Koç ve Aziz Yıldırım katıldı.

SARAN'DAN YILDIRIM'A ÇAĞRI

Fenerbahçe Başkanı Saran'dan Yıldırım'a çağrı geldi. Saran, "Bizim artık birbirimizi suçlamaya değil, birbirimiz, anlamaya ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuruluşu birlikte hareket etmektir. Aziz Yıldırım keşke gitmeseydi. Sayın Yıldırım lütfen kulübe gelin ve bütün sözleşmeleri, belgeleri inceleyin. Soru işaretleriniz varsa bunları masada konuşalım, birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışmayla değil, şeffaflıkla büyür." diye konuştu.

TEDESCO KARARI



Saran, Tedesco kararını şu sözlerle açıkladı:



"Bizim teknik ekibimizle ilgili yaklaşımımız nettir. Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu ama doğru karar olmazdı. Ben baskı ve sosyal medyayla karar veren bir yönetici değilim. Anlık kararlar kısa vadede alkış getirir. Tedesco ve oyuncularımıza güveniyorum."