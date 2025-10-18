Fenerbahçe'de Tedesco kararı: Sadettin Saran resmen açıkladı
Fenerbahçe'de 3 başkanın katıldığı yüksek divan kurulunda Aziz Yıldırım'a çağrı yapan Sadettin Saran, Tedesco kararını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.
Toplantıya Sadettin Saran, Ali Koç ve Aziz Yıldırım katıldı.
SARAN'DAN YILDIRIM'A ÇAĞRI
Fenerbahçe Başkanı Saran'dan Yıldırım'a çağrı geldi. Saran, "Bizim artık birbirimizi suçlamaya değil, birbirimiz, anlamaya ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuruluşu birlikte hareket etmektir. Aziz Yıldırım keşke gitmeseydi. Sayın Yıldırım lütfen kulübe gelin ve bütün sözleşmeleri, belgeleri inceleyin. Soru işaretleriniz varsa bunları masada konuşalım, birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışmayla değil, şeffaflıkla büyür." diye konuştu.
TEDESCO KARARI
Saran, Tedesco kararını şu sözlerle açıkladı:
"Bizim teknik ekibimizle ilgili yaklaşımımız nettir. Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu ama doğru karar olmazdı. Ben baskı ve sosyal medyayla karar veren bir yönetici değilim. Anlık kararlar kısa vadede alkış getirir. Tedesco ve oyuncularımıza güveniyorum."
GERGİN ANLAR YAŞANDI
Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı gergin anlara da sahne oldu.
Koç, başkanlık seçimini kaybettiği Saran'ı tebrik etti ve başarı diledi.
Koç, "Biz bize yapılanın aksine bizim görevimiz artık başkana destek olmak. Geçmişin gölgesini değil geleceğin ışığını büyütmektir.
Hepimizin beklediği futbolda şampiyonluğu inşallah kısa sürede Sadettin başkan liderliğinde yaşayalım. Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın, hal tavır söylem duruş içinde olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum." dedi.
"YANLIŞ YAPIYORSUN"
Aziz Yıldırım'sa Koç'un ifadelerine tepki gösterdi.
Yıldırım, "Çok iyi konuştun Ali, ama bak hep içinde kalan Yıldırım'ı dışarı vuruyorsun vurma yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun, şöyle olsun böyle olsun dediysem arkadaşlarım da bunu söyledilerse ben şerefsizim, ama bunu söyleyenler bizi ima edenler şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, seçimli kongrede üyelerden onay almayan gayrimenkullerin satılmasının önünü açan ve reddedilen teklife hala karşı olduğunu da vurguladı.
Eski yönetici Hamdi Akın'ın Aziz Yıldırım'ı hedef alması üzerine tartışma yaşandı. Bu konuşmanın ardından gerginlik salona yayıldı. Yıldırım, Akın'a sert sözlerle yüklendi.
31 Ağustos itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 milyon euro olarak açıklandı.
