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Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint Gilloise ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise mesaisi başladı

, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Hatayspor ile dün oynanan maça ilk 11’de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertiler, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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