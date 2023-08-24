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Fenerbahçe Dominik Livakovic'i açıkladı

Fenerbahçe yeni transferi Dominik Livakovic'i açıkladı.

Fenerbahçe Dominik Livakovic'i açıkladı

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, Dominik Livakovic transferini duyurdu. Sarı-lacivertliler yeni kalecinin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir."

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