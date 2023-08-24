Fenerbahçe Dominik Livakovic'i açıkladı

Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini duyurdu. Sarı-lacivertliler yeni kalecinin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2023
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/6155aekozG
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