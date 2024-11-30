Fenerbahçe dört maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.



Avrupa'dan Slavia Prag galibiyetiyle dönen sarı lacivertliler zirve takibini sürdürmek istiyor.

DÖRT MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ



Mourinho'nun ekibi ligde yakaladığı dört maçlık galibiyet serisini sürdürmenin peşinde



Son dört maçından üç galibiyetle ayrılan Gaziantep Futbol Kulübünde hedef yakaladıkları çıkışı Kadıköy deplasmanında devam ettirmek.



Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

