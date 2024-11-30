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Fenerbahçe dört maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa galibiyeti sonrası Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Fenerbahçe dört maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren , Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Avrupa'dan Slavia Prag galibiyetiyle dönen sarı lacivertliler zirve takibini sürdürmek istiyor.

DÖRT MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Mourinho'nun ekibi ligde yakaladığı dört maçlık galibiyet serisini sürdürmenin peşinde

Son dört maçından üç galibiyetle ayrılan Gaziantep Futbol Kulübünde hedef yakaladıkları çıkışı Kadıköy deplasmanında devam ettirmek.

Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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