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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı sakatlandı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Alperi Onar sakatlandı. Tetkikler sonucunda sol ayak bileği dış yan bağ yaralanması tespit edilen Onar, LDLC ASVEL Feminin maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı sakatlandı

Kulübü, antrenmanda sakatlanan kadın takımının kaptanı Alperi Onar'ın bu akşam deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibi ile yapacakları Avrupa Ligi maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alperi Onar'ın LDLC ASVEL Feminin maçı için İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Yapılan tetkikler sonucunda sol ayak bileği dış yan bağ yaralanması tespit edilen kaptanımız Alperi Onar'ın tedavisine başlanmıştır. LDLC ASVEL Feminin maçı kadrosunda yer alamayacak kaptanımız Alperi Onar'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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