Fenerbahçe Krunic transferini açıkladı

Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından bir transferi daha tamamlamak üzere. Sarı-lacivertliler, Rade Krunic için Milan'la anlaşmaya vardı.



Fenerbahçe, Bosna Hersekli orta sahanın transferi için bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rade Krunic imza için İstanbul'a geldi.



Milan'da 4,5 sezon geçiren Rade Krunic, 139 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yıldız stoper Leonardo Bonucci'yi de kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklama, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.





Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir." denildi.