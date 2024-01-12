Fenerbahçe Krunic transferini açıkladı

Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından bir transferi daha tamamlamak üzere. Sarı-lacivertliler, Rade Krunic için Milan'la anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Bosna Hersekli orta sahanın transferi için bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rade Krunic imza için İstanbul'a geldi.
Milan'da 4,5 sezon geçiren Rade Krunic, 139 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yıldız stoper Leonardo Bonucci'yi de kadrosuna katmıştı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den yapılan açıklama, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir." denildi.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2024
Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün… pic.twitter.com/70zVgnZx70
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