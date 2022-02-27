Fenerbahçeli Arda Güler'in ilk antrenörü Erol Tokgözler'den genç futbolcuya övgü

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Sarı-lacivertli formayla ilk profesyonel maçına 16 yaşında çıkan ve özellikle son iki karşılaşmada gösterdiği performansla futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Arda'nın 9 yaşında Gençlerbirliği'nde ilk antrenörlüğünü yapan Tokgözler, açıklamalarda bulundu.



Genç futbolcunun Gençlerbirliği altyapısının bir ürünü olduğunu ısrarla vurgulayan Tokgözler, Arda'nın keşfedilme sürecini şöyle anlattı:



"Arda, Gençlerbirliği altyapısının bir ürünüdür. Buradaki her altyapı hocasının emeği vardır. Arda'nın okulunda bir Mahmut hocamız vardı, onun bize göndermesiyle Arda'yı tanıdık. Futbol okulunda denedik bir baktık ki çocuk hazır. Oynadığı bölge itibarıyla özel bir oyuncu."

Arda'nın normal oyuncuların düşündüğünden 3-4 hamle daha önce düşündüğünü belirten Tokgözler, "Arda da böyle bir yetenek olarak geldi. Gençlerbirliği'nde de fazla kalamamasının sebebi bu yeteneği. Ben Fenerbahçe'de de pek fazla kalacağını düşünmüyorum. Filmin başı iyi başladı, sonu da iyi biter mi onu merak ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Fenerbahçe'nin altyapısında çalışan Serhat Pekmezci'nin Arda'yı sarı-lacivertli kulübe kazandırdığını aktaran Erol Tokgözler, "Osmanlıspor'la maçımız vardı. Orada izlemiş Arda'yı. Arda'yı kulübe rapor ediyor, olay Ali Koç'a kadar yansıyor. Yöneticiler bana 'Hocam Arda'nın lisansı lazım.' dediler" ifadelerini kullandı.



Tokgözler, Arda Güler'in transferi sırasında dönemin altyapı sorumlusu Sezai Yıldırım'ın kendilerine "Oyuncunun ederi nedir?" diye sorduğunu aktararak, sözlerine şöyle devam etti:



"Tabii o zamana kadar oyuncuyu gönderme niyetimiz olmadığı için hiç düşünmemiştik. 200 bin lira peşin, 200 bin lira da ilk profesyonel maçından sonra diye anlaşılmış. Bilmediğimiz iki şey var, biri Arda'nın potansiyelinin sınırı, diğeri de ne kadar para edeceği."



Arda'nın heyacanını yönetebilen bir futbolcu olduğunu söyleyen ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olduğunu aktaran Tokgözler, "Okulda öğrencilerime Arda'dan bahsettim. 'Arda abiyle görüşelim.' dediler. Artık o 'Arda abi' pozisyonuna geldi. Çocukların yanında aradım ama ulaşamadım. Sonra beni aradı 'Hocam valla antrenmandaydım görmedim' dedi. Bu bile ne kadar düzgün bir çocuk olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

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