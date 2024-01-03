Fenerbahçeli Dusan Tadic’e saldırıya hapis cezası

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic’e, Hollanda'da saldıran kişinin cezası belli oldu.
Amsterdam Mahkemesi, açıkladığı kararında, iki kişinin soygun amacıyla Tadic’e saldırdığına hükmetti.
BBC'de yer alan habere göre; Ajax’ta forma giyerken Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da saldıran ve soygun girişiminde bulunan iki kişiden biri olan Muhammed F., 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SUÇ ORTAĞI DA YAKALANMIŞTI
Muhammed F.'nin suç ortağı Muhammed El K. da geçen yıl şubat ayında kamusal şiddet suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
NELER YAŞANDI?
Tadic, 28 Temmuz 2022'de evinin önünde saldırıya uğradı. Otomobilini park ettiği sırada, yanına yaklaşan kasklı 2 kişi Sırp oyuncuyu hedef aldı.
Kaçmaya çalışan Tadic’i takip eden saldırganlar, ünlü futbolcuyu yakaladı. Kısa bir arbedenin ardından hafif yaralı olarak kurtulmayı başaran Tadic, yakındaki bir otele sığındı.
Amsterdam polisi, güvenlik kamerası kayıtlarının da yardımıyla 20 yaşındaki Muhammed F. ve 27 yaşındaki Muhammed El K.’yı yakaladı.
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