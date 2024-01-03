Fenerbahçeli Dusan Tadic’e saldırıya hapis cezası

NELER YAŞANDI?



Tadic, 28 Temmuz 2022'de evinin önünde saldırıya uğradı. Otomobilini park ettiği sırada, yanına yaklaşan kasklı 2 kişi Sırp oyuncuyu hedef aldı.



Kaçmaya çalışan Tadic’i takip eden saldırganlar, ünlü futbolcuyu yakaladı. Kısa bir arbedenin ardından hafif yaralı olarak kurtulmayı başaran Tadic, yakındaki bir otele sığındı.



Amsterdam polisi, güvenlik kamerası kayıtlarının da yardımıyla 20 yaşındaki Muhammed F. ve 27 yaşındaki Muhammed El K.’yı yakaladı.

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