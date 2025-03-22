Fenerbahçeli futbolcu Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi

Romanya - Bosna Hersek maçında sakatlanan Edin Dzeko, burnundaki kırık şüphesi nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.



Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.