Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileği eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığı tecrübeli futbolcunun, Altunizade Acıbadem Hastanesinde atroskopik debridman operasyonu geçirdiği belirtildi.



Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılarak, "Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.