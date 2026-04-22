Fenerbahçeli futbolcular arasında tartışma. Fred araya girdi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe , Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı.



Konyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmada forma giyen Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar maç sonunda tartışma yaşadı.



Brezilyalı yıldız Fred araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı, o anlar taraftar kamerasına da yansıdı.