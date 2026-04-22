Fenerbahçeli futbolcular arasında tartışma. Fred araya girdi
22.04.2026 00:08
Son Güncelleme: 22.04.2026 00:09
Guendouzi ve Skriniar'ın tartışma anı
Fenerbahçe'nin Konyaspor'a yenilip çeyrek finalde elenmeleri sonrası sarı lacivertli futbolcular arasında tartışma yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı.
Konyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmada forma giyen Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar maç sonunda tartışma yaşadı.
Brezilyalı yıldız Fred araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı, o anlar taraftar kamerasına da yansıdı.
