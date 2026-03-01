Fenerbahçeli futbolcular, maç sonu taraftara seslendi. "Şampiyonluk şansımız devam ediyor"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maç içerisinde 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi bulan ve son pozisyondaki hücumunda direği geçemeyen sarı-lacivertliler sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçeli futbolcular Fred ve Anthony Musaba, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

FRED: "ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR"

Oyuna sonradan giren Fred, "Şampiyonluk yarışı hala ortada. Şampiyon olmak için şansımız var. Önümüzde daha çok ve önemli maçlar var. Bugün istediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz asla, güçlü ve birlik olmuş bir takımız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya, savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçı analiz edip önümüzdeki maçlardan itibaren daha iyi bir duruş sergileyeceğiz sahada." ifadelerini kullandı.

MUSABA: "SAKİN KALMALIYIZ"

Son bölümde oyuna dahil olan Anthony Musaba ise "Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz. 1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.