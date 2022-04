Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci baba oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Sarı lacivertli takımda forma giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci baba oldu.

İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sabah saatlerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum-Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi.



İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Can" adını verdi.



Fenerbahçe Kulübü de internet sitesinde yer alan paylaşımda Kahveci çiftini kutlayarak, "Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verdi.