Fenerbahçeli Jhon Duran 5 ay önce verdiği sözü Galatasaray maçıyla tuttu

“GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM”

25 Temmuz'da verdiği bir röportajda konuşan Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." demişti.

Dev derbinin 63. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil olan ve 90+5'te fileleri havalandıran yıldız isim hem Fenerbahçe'nin namağlup ünvanını korudu hem de sözünü tuttu.