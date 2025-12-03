Fenerbahçeli Jhon Duran 5 ay önce verdiği sözü Galatasaray maçıyla tuttu
03.12.2025 10:18
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Jhon Duran, Galatasaray maçında attığı golle birlikte sözünü tutmuş oldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti.
Kadıköy'de oynanan maçta sarı-lacivertliler, 90+5'te Jhon Duran'ın attığı golle eşitliği sağlamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
5 AY ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray derbisinde attığı golle Fenerbahçeli taraftarlara verdiği sözü tutmuş oldu.
Fenerbahçeli Jhon Duran, Galatasaray maçında attığı gol sonrası armayı öpmüştü.
“GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM”
25 Temmuz'da verdiği bir röportajda konuşan Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." demişti.
Dev derbinin 63. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil olan ve 90+5'te fileleri havalandıran yıldız isim hem Fenerbahçe'nin namağlup ünvanını korudu hem de sözünü tuttu.
Fenerbahçeli futbolcular, Jhon Duran'ın golü sonrası böyle sevinç yaşamıştı.
Duran, Beşiktaş derbisinde de sonradan oyuna girmiş ve takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Jhon Duran, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.