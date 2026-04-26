Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'ten sitem. "Anlatamıyorum, dilim varmıyor"
26.04.2026 22:37
Fenerbahçe'nin futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek, Galatasaray maçı sonrası konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerde karşılaşmada forma giyen futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
AKTÜRKOĞLU: "DİYECEK BİR ŞEY YOK"
İlk olarak söz alan Kerem Aktürkoğlu, "Güzel başladık aslında, penaltıyı atabilsek çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil. Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde... Diyecek bir şey yok!" dedi.
YÜKSEK: "DİLİM VARMIYOR ARTIK"
İsmail Yüksek ise "Anlatamıyorum ki... Konuşamıyorum! Dilim varmıyor artık. Çok üzücü bir durum. Geçen hafta da söyledim utanç verici bir durum! Bu kadar gelmiş taraftarın önünde böyle bir skor yakışmıyor. Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor. Özür dilemek istiyorum ama kabul göreceğini düşünmüyorum taraftarımız üzerinde! Bir şey diyemiyorum!" ifadelerini kullandı.
