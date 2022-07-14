Fenerbahçeli Kim Min-jae Fransa yolcusu

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae'nin yeni takımı belli oldu.



Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fransız ekibi bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödeyecek.

KİM-MİN-JAE KİMDİR?

Futbol hayatına Suwon'da başlayan Kim Min-jae, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu.

Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Kim Min-jae 2 sezonda 60 maça çıktı. Kim, bu performasından sonra milli takıma seçilmeyi başardı.



2019 Ocak transfer döneminde 5.25 milyon euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden Pekin Guoan'a transfer oldu. Çin'de toplamda 59 maça çıkan oyuncu birçok Avrupa ekibinin de radarına girdi.



Tottenham'da görev yaptığı sürede Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği fakat o dönem kulübünün satmak istemediği 1.90 boyundaki stoper, 2020 yılında Juventus scout ekibinin de dikkatini çekmişti.

Fenerbahçe, 13 Ağustos 2021'de Güney Koreli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.