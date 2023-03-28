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Fenerbahçeli Lincoln Henrique ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle operasyon geçirdiği açıklandı.

Fenerbahçeli Lincoln Henrique ameliyat oldu

'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique, takımdan ayrı kalmıştı. Sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden açıkma yayımladı.

'Geçmiş olsun Lincoln Henrique' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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