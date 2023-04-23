Fenerbahçeli Lincoln Henrique ve eşinden 23 Nisan paylaşımı: Çocuklarımın Atatürk'ü tanıyarak büyümesini istedik

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı yaptı. Çift, "Çocuklarımın Atatürk'ü tanıyarak büyümesini istedik" ifadelerini kullandı.



Boğaz gezisinde çekilmiş aile fotoğrafı paylaşan Henrique'nin eşi ve çocuklarının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler vardı.



Çift sosyal medyada yaptığı paylaşımda çocuklarının Atatürk'ü tanımaları gerektiğini söyledi.



Henrique ve Adriana Müller çifti ortak paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye gelmeden önce tarihin en önemli liderleri arasında olan Atatürk'ü biliyorduk. Ancak bu ülkede başta Fenerbahçe Kulübü ve halkın O'na, yaptıklarına, bıraktığı mirasa olan bağlılığını görünce çocuklarımın da Atatürk'ü tanıyarak büyümesini istedim. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün için, bu güzel ülkenin kurucusuna teşekkür ederiz. Depremin üzerinden zaman geçse de hala yardıma ihtiyacı olan çocuklar olduğunu unutmadan kutlayalım bu bayramı. Çocuklar hepimizin geleceği"

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