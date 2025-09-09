NTV.COM.TR

Fenerbahçeli oyuncunun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz." denildi.

'nin 2023 yılında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 38 maçta forma giydi.

