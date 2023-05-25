Fenerbahçeli Samet Akaydin: Trabzonluyum diye herkese iyi davrandım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti ve kupada finale yükseldi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli stoper Samet Akaydin, “Hafta içi yaşanan konu hakkında çok doluyum. Hayal bile edemeyeceğiniz bir konuda bana vurmaya çalıştılar. Bütün haftam zehir oldu. İslam üzerinden, din üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Bu yakışmıyor. Maçın sonunda da Trezeguet'e gittim, sarıldım. Maç içinde Trabzonluyum diye herkese iyi davrandım. Hemşerilerim bana iyi davransın diye itiraz bile etmedim. Böyle şeyler düşünenleri Allah'a havale ediyorum.” diye konuştu.



“KUPAYI ALIP TARAFTARLARIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ”



“Hedefimiz finale kalmak değil kupayı almak. İnşallah başaracağız” diyen başarılı futbolcu, “Kupayı alıp taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. İnanıyoruz kazanacağımıza. Üst üste ikinci galibiyetimizi aldık ve iyi oldu. Lig sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Lig elimizde değil, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. Galatasaray puan kaybederse oraya çok ateşli bir şekilde gideriz. İnşallah sonu iyi olur.” ifadelerini kullandı.