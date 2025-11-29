Fenerbahçeli Skriniar'dan derbi öncesi Icardi ve Osimhen açıklaması

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Mourinho ve Tedesco'yu değerlendiren tecrübeli yıldız, Icardi ve Osimhen yorumunda da bulundu.



MOURİNHO VE TEDESCO DEĞERLENDİRMESİ



Skriniar, “İkisi de benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Mourinho da bu oyunun efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim." dedi.



"İKİSİ DE ÇOK İYİ"

Osimhen ve Icardi'ye için Skriniar, "İkisi de çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim." ifadelerini kullandı.

Skriniar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken."