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Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra'da takımı protesto ettiler

27.10.2026 01:54

Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra'da takımı protesto ettiler
Anadolu Ajansı
DHA
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2-1'lik derbi yenilgisi sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanan Fenerbahçeli bir grup taraftar, takım otobüsünü yuhalayarak tepkilerini gösterdiler.

Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup olması taraftarların da tepkisini çekti.

 

Derbi mağlubiyetinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Samandıra’daki Can Bartu Tesisleri’ne geldi. 

 

Tesis önünde toplanan taraftarlar, takımlarının mağlubiyetine tepki gösterdi. 

 

Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protestoda bulundu.