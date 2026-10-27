Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra'da takımı protesto ettiler
27.10.2026 01:54
Anadolu Ajansı
2-1'lik derbi yenilgisi sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanan Fenerbahçeli bir grup taraftar, takım otobüsünü yuhalayarak tepkilerini gösterdiler.
Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup olması taraftarların da tepkisini çekti.
Derbi mağlubiyetinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Samandıra’daki Can Bartu Tesisleri’ne geldi.
Tesis önünde toplanan taraftarlar, takımlarının mağlubiyetine tepki gösterdi.
Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protestoda bulundu.